زيارة غير معلنة للسراج الى الجزائر اليوم

ايوان ليبيا – وكالات :

قل موقع البلاد الجزائري عن «مصدر دبلوماسي مقرب»، أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج سيقوم بزيارة «استعجالية» للجزائر اليوم الإثنين.

وبحسب المصدر، فإن وفدا دبلوماسيا سيرافق السراج في زيارته للجزائر، يضم وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة وبعض القيادات العسكرية، فيما لم يصدر حتي الآن بلاغ رسمي من البلدين بخصوص الزيارة.

وأوضح الموقع أن الوفد سيصل الجزائر في الحادية عشرة صباحا لإجراء مقابلات مع الوزير الأول عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، قبل أن يلتقي الوفد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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