الخارجية الألمانية: التهديد بفرض عقوبات على العراق لا يجدي نفعا

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس اليوم الإثنين إن التهديد بفرض عقوبات على العراق لا يجدي نفعا، وذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بغداد قد تتعرض ل عقوبات “لم يروا مثلها من قبل مطلقا” إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.

وقال ماس لإذاعة دويتشلاند فونك العامة “لا أعتقد أن إقناع العراق بالتهديد سيجدي وإنما بالحوار”.

وأضاف الوزير أن ألمانيا ستبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي اليوم وسترد الدول الثلاث هذا الأسبوع على إعلانات إيران الأخيرة بشأن الاتفاق.

كانت إيران قد أعلنت يوم الأحد أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم لتتخذ بذلك خطوة أخرى في تقليص التزاماتها ب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست في عام 2015.

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