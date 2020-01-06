رفع قضايا ضد السراج بتهمة الخيانة العظمى

ايوان ليبيا – وكالات :

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن التدخل التركي في ليبيا لم يعد شأناً ليبياً فقط إنما يعني المنطقة بأكملها إقليمياً ومتوسطياً، معلناً تأييده للبيان الصادر عن الجامعة العربية والذي يرفض تدخلات تركيا ويطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لردع هذه الدولة الباغية.

امغيب طالب في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” كل دول الجوار والدول الأفريقية بالوقوف بجانب ليبيا في هذه المرحلة.

وأوضح أن مجلس النواب سيكلف اللجنة القانونية برفع قضايا ضد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ومليشياته ووزير داخليته باشاغا لطلبهم الصريح تدخلاً تركياً في ليبيا بشكل فعلي وهذه تعتبر جريمة تصل إلى مرتبة الخيانة العظمى.

كما حذر من خطورة وجود أعداد كبيرة من المرتزقة على الأراضي الليبية ومدهم بالسلاح، مؤكداً أن هذا الأمر سيساعد في عودة تنظيم “داعش” الإرهابي إلى ليبيا بقوة ويهدد الأمن القومي لكل دول الجوار كما سيهدد دول أوروبا المطلة على البحر المتوسط، موجها التحية إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الذي أعلن حالة النفير العام والجهاد لمواجهة العدوان التركي.

وتابع قائلاً: “إن الشعب الليبي الشريف قال كلمته وسوف يرى أردوغان الذي لا يعرف شدة بأسنا من هم الليبيون الشرفاء أحفاد المجاهدين الأبطال وحجم التلاحم الشعبي من كل المدن والقبائل الليبية العريقة مع جيشهم الباسل ودعمهم للقيادة العامة للجيش سوف تدهش الأتراك العثمانيين وعملائهم في الخارج والداخل”.

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