مورينيو: لعبنا بكرة شاطئ.. لو كان الفيديو موجودا لفزنا

وبات مورينيو ورجاله في حاجة إلى مباراة إعادة في ملعبهم أمام ميدلزبروه ليحجزوا مكانهم في دور الـ32، وعلق البرتغالي على الكرة التي لعب بها ناديه مشيرا إلى أنها أثرت سلبا على أداء اللاعبين.

وقال المدرب المخضرم البالغ عمره 56 عاما في حواره مع قناة BT Sport:”أعتقد أننا لعبنا بكرة شاطئ، كانت مضيئة إلى حد كبير (يقصد تشبه التي تجري بها مباريات كرة القدم على الشواطئ). لا أعتقد أنها تساعد اللاعبين، لكن هذا ليس عذرا”.

واستمر مورينيو بطل كأس الاتحاد موسم 2006-2007 مع تشيلسي “هدف ميدلزبروه جاء من تسلل، الفيديو كان ليلغيه. الحكم لم يقرر ذلك لأنه لا يجلس في مكتب على بعد أكثر من 300 كيلو متر”.

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وكانت مباراة ميدلزبروه وتوتنام إحدى المواجهات التي غابت عنها تقنية الفيديو في دور الـ64 من البطولة.

وقرر الاتحاد الإنجليزي استخدام التقنية في بعض مباريات هذا الدور وليس جميعها.

ويستضيف توتنام فريق ميدلزبروه خلال 9 أيام على أقصى تقدير في مباراة إعادة.

وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي على إقامة مباراة إعادة بين الناديين إذا تعادلا في مواجهتهما وأن تكون المباراة الثانية في ملعب الفريق الذي خاض اللقاء الأول خارج أرضه.

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