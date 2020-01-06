كلوب: أحببت كل ثانية في مباراة إيفرتون

وانتصر ليفربول بتشكيل أغلبه من البدلاء والشباب على جاره إيفرتون بهدف دون رد ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب عن أداء ليفربول: “لنبدأ بالأشياء السلبية. أصيب واحد من اللاعبين اللذان شاركا في المباراة الأخيرة. هذا هو الموقف الذي كنا فيه، ولهذا السبب يقوم الكثير من المديرين الفنيين بإجراء الكثير من التغييرات. لا يتعلق الأمر بمسابقة الكأس، إنه التوقيت”.

وأضاف “بقية الأمسية كانت مثالية تمامًا، يجب أن أقول. لقد رأيت أداءً رائعًا بشكل مذهل لفريق لا يحمل الكثير من الخبرات ولديه الكثير من اللاعبين الذين يشاركون في مثل هذا النوع من المباريات أمام مثل هذا الحشد الكبير ومنافس مثل هذا”.

وتابع المدرب الألماني في تصريحات أبرزها موقع ناديه “لقد كان أداءًا رائعًا، أحببت كل ثانية من هذه المباراة”.

وواصل “كانت المباراة صعبة جدًا في الشوط الأول، وهذا طبيعي تمامًا، إذا حاولت إظهار احترامنا لمبادئنا، فقد يحدث أن تصبح الأمور صعبة بعض الشيء. ولكن، على مستوى كرة القدم قدمنا الكثير من اللحظات الرائعة”.

وأتم مدرب بروسيا دورتموند السابق “دافعنا بحكمة، وكنا منظمين، ضغطنا بشدة، وتصدينا للضغط المضاد كان أداء لا يصدق. ثم سجلنا الهدف”.

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي و14 نقطة عن مانشستر سيتي، مع مباراة مؤجلة للريدز، قبل 17 جولة من نهاية الموسم.

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