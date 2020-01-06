حشود ضخمة في جنازة سليماني وابنته تحذر أمريكا من يوم أسود| صور

احتشد عشرات الآلاف من ال إيران يين في شوارع طهران اليوم الإثنين، لحضور جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة جوية أمريكية الأسبوع الماضي، وقالت ابنته إن وفاته ستجلب “يوما أسود” على الولايات المتحدة.

وقالت زينب سليماني في كلمة بثها التليفزيون الرسمي ال إيران ي: “أيها المعتوه ترامب لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي”.

ووعدت إيران بالانتقام لمقتل سليماني، العقل المدبر لحملة إيران لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء المنطقة والبطل القومي في نظر العديد من ال إيران يين، حتى العديد من أولئك الذين لا يعتبرون أنفسهم من المؤيدين المخلصين لرجال الدين الذين يحكمون الجمهورية الإسلامية.

ويعيد حجم الحشود في طهران كما ظهر على شاشات التليفزيون إلى الأذهان الجماهير التي تجمعت في عام 1989 لحضور جنازة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني.

وردا على تحذيرات إيران ، هدد ترامب بضرب 52 موقعا إيران يا، بما في ذلك مراكز ثقافية، إذا هاجمت طهران المواطنين الأمريكيين أو الأصول الأمريكية، مما زاد من حدة الأزمة التي أججت المخاوف من تفجر صراع كبير في الشرق الأوسط. وجرى تمرير نعشي سليماني وأبو مهدي المهندس، وهو قيادي عراقي قُتل أيضا في هجوم الجمعة على مطار بغداد، فوق رؤوس المشيعين المحتشدين في وسط طهران والذين ردد كثير منهم هتاف “الموت لأمريكا”. واقترب أحد الأهداف الإقليمية الرئيسية للجمهورية الإسلامية، وهو طرد القوات الأمريكية من العراق المجاور، من التحقق أمس الأحد، عندما أيد البرلمان العراقي توصية من رئيس الوزراء بإصدار أوامر لجميع القوات الأجنبية بالخروج. وقال رئيس الوزراء المؤقت عادل عبد المهدي الذي استقال في نوفمبر وسط احتجاجات مناهضة للحكومة إنه رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد يواجهها العراق إلا أن ذلك أفضل له من حيث المبدأ ومن الناحية العملية. واتحد القادة الشيعة المتنافسون في العراق، بمن فيهم الزعماء المعارضون للنفوذ ال إيران ي، في الدعوة إلى طرد القوات الأمريكية منذ هجوم يوم الجمعة . وقال إسماعيل قاآني، القائد الجديد لقوة القدس، وحدة الحرس الثوري المكلفة بالأنشطة في الخارج، “نتعهد بمواصلة مسيرة الشهيد سليماني بنفس القوة…والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة”. قاد الصلاة في جنازة سليماني في طهران، والتي ستنتقل بعد ذلك إلى مدينة كرمان مسقط رأسه في الجنوب، الزعيم الأعلى ال إيران ي آية الله علي خامنئي. وكان سليماني يعتبر على نطاق واسع ثاني أقوى شخصية في إيران بعد خامنئي. وحضر الجنازة بعض حلفاء إيران في المنطقة، بمن فيهم إسماعيل هنية، زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية الذي قال إن سليماني هو “شهيد القدس”. ومما يزيد حدة التوترات، قالت إيران إنها ستقلص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع ست قوى كبرى، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. ومنذ ذلك الحين فرضت واشنطن عقوبات صارمة على إيران ، ووصفت سياستها بأنها “أقصى قدر من الضغط” وقالت إنها تريد خفض صادرات النفط ال إيران ية، المصدر الرئيسي لعائدات الحكومة، إلى الصفر. وفي حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريقه إلى واشنطن من ولاية فلوريدا أمس الأحد، أصر ترامب على تصريحاته بإدراج المواقع الثقافية في قائمة الأهداف المحتملة، على الرغم من انتقادات ساسة أمريكيين. وقال “يُسمح لهم بقتل مواطنينا. يُسمح لهم بتعذيب وتشويه مواطنينا. يُسمح لهم باستخدام القنابل التي تزرع على الطريق وتفجير مواطنينا ولا يُسمح لنا بلمس مواقعهم الثقافية؟ الأمر لا يسير بهذه الطريقة”. وقال المنتقدون الديمقراطيون للرئيس الجمهوري إن ترامب كان متهورا في إجازة الضربة الجوية، وقال البعض إن تعليقاته حول استهداف المواقع الثقافية ترقى إلى مستوى التهديد بارتكاب جرائم حرب. وتساءل الكثيرون عن سبب قتل سليماني، الذي طالما اعتبرته السلطات الأمريكية تهديدا، الآن. وأيد الجمهوريون في الكونجرس بشكل عام تحرك ترامب . كما هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق وقال إنه إذا طُلب من القوات الأمريكية مغادرة البلاد، فسيتعين على الحكومة العراقية أن تدفع لواشنطن مقابل تكلفة قاعدة جوية “باهظة الثمن للغاية” هناك. وقال إنه إذا طلب العراق من القوات الأمريكية الرحيل على أساس غير ودي “فسوف نفرض عليهم عقوبات لم يشهدوها من قبل. وستبدو العقوبات على إيران (بجانبها) مسألة هينة”.

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