احتجاجات طلابية في الهند بسبب أعمال عنف جديدة

تظاهر طلاب في العديد من المدن الهند ية الكبرى، اليوم الإثنين، بعد أن تعرض تظاهرة في جامعة جواهرلال نهرو لهجوم من جانب مهاجمين ملثمين، في عنف ألقت الفصائل الطلابية المتنافسة باللوم فيه على بعضها البعض.

وأصيب ما لا يقل عن 35 طالبا وبعض المعلمين بعد أن اندفع ملثمون يحملون القضبان والهراوات في نوبة عنف في الحرم الجامعي مساء أمس الأحد وتسببوا في تخريب الممتلكات.

وتصاعدت حدة التوتر بين اتحاد الطلاب “جيه.إن.يو”، بقيادة مجموعات يسارية، ومجموعة الطلاب اليمينيين “أخيل بهاراتيا فيدياردي باريشاد”، المرتبطة بحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بسبب نزاع حول ارتفاع في رسوم الإقامة في نزل الجامعة.

واتهمت مجموعات الطلاب بعضها البعض بالوقوف وراء الهجوم، وقال كل فريق إن الفريق الآخر جلب الملثمين لاستهداف عناصره .

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