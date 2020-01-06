الجيش يشن هجوما خاطفا على سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

وخاضت الوحدات العسكرية التابعة للجيش في البداية اشتباكات مع مجموعات مسلحة قرب بوابة العشرين شرق سرت، قبل أن تتمكن من السيطرة عليها.

وواصلت قوات الجيش الوطني تقدمها، وسيطرت على معسكر كتيبة الساعدي في بوهادي جنوب سرت، قبل أن تُحكم السيطرة على كامل منطقة بوهادي.

وقال آمر الكتيبة 192 مشاة التابعة للجيش الوطني النقيب عمر ابسيط، في تصريحات من وسط معسكر الساعدي، إن القوات تقدمت بناء على تعليمات القيادة العامة، مضيفا “حررنا منطقة بوهادي في سرت”.

وأظهرت صور متداولة سيطرة قوات الجيش الوطني على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي جنوب سرت.

وبعدها واصلت قوات الجيش تقدمها وسيطرت على قاعدة القرضابية بالكامل، ثم جزيرة السواوة محور البحر، وجزيرة سرت قرب جامعة المدينة.

كما أظهرت صور سيطرة وحدات الجيش الوطني على بوابة 17 شرق سرت.

ولم يستغرق الجيش وقتا طويلا حتى سيطر على شوارع مراح والمدار وخمسة وسط المدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا