حكم قضائي بايقاف نفاذ اتفاقيتي السراج مع تركيا

ايوان ليبيا – وكالات :

استجابت محكمة استئناف البيضاء لطلب مجلس النواب في الشق المستعجل بإيقاف نفاذ اتفاقيتي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع تركيا إلى حين الفصل في أمرهما.

وقال عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي، أن ما صدر عن محكمة استئناف البيضاء كان قراراً في الاتجاه الصحيح كون الاتفاقيتين باطلتان منذ البداية ومجلس النواب خاطب كافة المنظمات الدولية ببطلانهما.

وأشار عبد النبي إلى أن هذه الاتفاقية ولدت من عدم كون المادة الـ17 من الإعلان الدستوري تنص على أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يجب أن تمر على البرلمان ليقرها ويصادق عليها.

وصرح عضو مجلس النواب أن تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا لا يعتبر أمراً جديداً لأنه يُرسل الأسلحة والمرتزقة لها من عام 2014، لافتاً إلى أن “أردوغان الآن يريد اجتياح ليبيا وغزوها بتمهيد من الوفاق”، حسب وصفه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا