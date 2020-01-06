وزارة النقل السورية تسمح لطائرات الخطوط الجوية الليبية عبور أجواء البلاد

وافق وزير النقل السوري علي حمود، على منح الخطوط الليبية إذنا بعبور الأجواء السورية، بناء على طلب تقدمت به هيئة الطيران المدني الليبية إلى مؤسسة الطيران المدني السوري، بحسب ما نشرته “روسيا اليوم”.
وقالت وزارة النقل السورية ، إن القرار الذي اتخذ يأتي انسجامًا مع الاتفاق الجوي بين البلدين.
وأضافت أن استخدام الأجواء السورية يحقق تخفيضًا في التكاليف وتوفيرا للوقت بسبب اعتكاف عدد كبير من شركات الطيران المرور فوق الأجواء السورية منذ اندلاع الحرب.
وأشارت إلى أن هذا الاعتكاف ترتب عنه عبء إضافي على سعر التذكرة، والوضع الفني للطائرات، ولوقت الشركة والمسافر، مبينة أن وقت الالتفاف حول سوريا يبلغ حوالي ساعة ونصف الساعة وهو ما يتسبب بخسائر كبيرة على الشركات التي امتنعت عن العبور في الأجواء السورية.
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