تشديد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الأمريكية واليهودية في ألمانيا

شددت ألمانيا من الإجراءات الأمنية المخصصة ل حماية المنشآت الأمريكية ، وذلك نظرا لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط عقب مقتل الجنرال ال إيران ي البارز قاسم سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار العاصمة العراق ية بغداد فجر يوم الجمعة الماضي.

وقال متحدثان باسم وزارتي الداخلية في ولايتي بادن-فورتمبرج وشمال الراين-فيستفاليا، اليوم الإثنين إن تشديد التدابير الأمنية يسري أيضا على المنشآت ال إسرائيل ية واليهودية.

وصرح أحد المتحدثين لوكالة الأنباء الألمانية بأن من المفترض حدوث تغيير في تقييم وضع المخاطر بسبب الصراع بين الولايات المتحدة و إيران ، مشيرا إلى أن التدابير الأمنية جرى تعديلها بالفعل بما يتناسب مع هذا الأمر يوم الجمعة، دون ذكر تفاصيل كما هو معتاد.

كانت وزارة الداخلية الاتحادية في برلين أعلنت بعد وقت قصير من الغارة الأمريكية أن هيئة مكافحة الجريمة ستصدر تقديرا جديدا لوضع المخاطر وسيتم نقل هذا التقدير لاحقا إلى الولايات.

وصرح المتحدث الآخر بأن التقدير الذي تم تحديثه يسري على الممتلكات الأمريكية وال إسرائيل ية اليهودية وممتلكات أخرى، وقال إن المكتب الإقليمي لمكافحة الجريمة في ولاية بادن-فورتمبرج يراقب الوضع ويكتب تقديرا للمخاطر بالاستعانة بمعلومات هيئة مكافحة الجريمة وهيئة حماية الدستور. تجدر الإشارة إلى أن بادن فورتمبرج تعد مقرا عسكريا مهما بالنسبة للجيش الأمريكي في ألمانيا ، وقد أفاد تقرير صحفي بأن العاصمة شتوتجارت ومناطق في الولاية يقيم بها نحو 23 ألفا من أفراد وحدة عسكرية أمريكية وموظفين مدنيين وذويهم.

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