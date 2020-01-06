وزير خارجية النمسا: أوروبا لن تسمح لتركيا بإشعال منطقة المتوسط | فيديو

قال ألكسندر شالينبرج ، وزير خارجية النمسا ، إن ما تقوم به تركيا لا علاقة له بالقانون الدولي، وضد المنطق والبعد الجغرافي، أو حماية الليبيين .

وأضاف شالينبرج في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أوروبا لن تسمح ل تركيا بإشعال منطقة المتوسط من أجل مصالحها الداخلية.

وتابع وزير خارجية النمسا ، أنه تم تكليف جوزيه بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالتعامل مع الأزمة التركية في المتوسط، وإعداد عدد من السيناريوهات تنطلق من اعتبار اتفاق ليبيا و تركيا باطلا وغير قانوني.

وأكد شالينبرج، أن ما تقوم به تركيا فى ليبيا مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولى، كما يعتبر انتهاكا من حكومة الوفاق لاتفاق الصخيرات الذى لا يمنحها صلاحيات عقد اتفاقيات من هذا النوع مع أطراف خارجية.

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