أرتيتا يُسقط بييلسا.. أرسنال ينتصر على ليدز في كأس إنجلترا

أرسنال انتصر على ليدز يونايتد بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 64 من كأس إنجلترا.

هدف انتصار أرسنال جاء عن طريق الشاب ريس نيلسون في الدقيقة 55.

وضرب أرسنال موعدا مع بورنموث على ملعب الأخير في الدور التالي من البطولة.

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وانتصر أرتيتا لأول مرة كمدير فني لـ أرسنال في الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، قبل أن يكتب انتصاره الثاني بإسقاط ليدز.

المدرب الإسباني صاحب الـ 37 عاما قاد أرسنال في 3 مباريات حتى الآن ونجح في الانتصار في مباراتين وخسر مرة أمام تشيلسي.

واعتمد أرتيتا على خطة 3-4-3 في الشوط الأول، بتواجد ألكسندرلاكازيت ونيكولاس بيبي وميسوت أوزيل.

وفقد أرسنال السيطرة في الشوط الأول ولم يظهر بالشكل الجيد، على عكس ليدز الذي كان قريبا للغاية من التسجيل.

وسدد ليدز 15 تسديدة بالكامل على مرمى أرسنال، وكادت الشباك أن تهتز لولا العارضة.

ولكن الأمور اختلفت في الشوط الثاني واستعاد أرسنال سيطرته وهدد مرمى ليدز أكثر من مرة، وفي النهاية هز الشباك وكان أخطر من الضيوف.

ويلعب أرسنال أمام كريستال بالاس على ملعب الأخير في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

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