طبيب المنتخب يحكي لـ في الجول كواليس إصابة صلاح قبل كأس العالم.. وحقيقة مشاركته مصابا

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أجرى حوارا مطولا مع . وفي الجزء الأول منه يحكي كواليس إصابة صلاح قبل كأس العالم، وكيف خدعوا أوروجواي في كأس العالم بسبب صلاح.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات لـ: “كنا نشاهد المباراة معا أثناء معسكرنا في ميلانو، ولحظة إصابة صلاح حول الجميع أنظاره إلي لتشخيص الإصابة”.

وأضاف “شككت وقتها في تشخيص الإصابة، لكنني لم أجزم بها لحين الحصول على الأشعة. فقط دعوت بألا تكون تسببت في كسر أو شرخ في مفصل الكتف، لأن ذلك كان يعني استحالة لحاقه بنا في كأس العالم”.

طبيب منتخب مصر أتبع “صلاح أرسل لي الأشعة التي أجراها على الكتف بين شوطي لقاء ليفربول وريال مدريد. رأيتها قبل حتى طبيب ليفربول، وحينها شخصت إصابته وعرفت أنه يستحيل أن يلعب مباراة أوروجواي مبدئيا”.

وواصل “علمنا منذ تلك اللحظة أن صلاح سيغيب عن لقاء أوروجواي. قبل المباراة بيومين، طلب مني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن يشارك صلاح في جزء من المران الرئيسي أمام الصحفيين”.

وأتبع “كان يريد أن يظن أوروجواي بأن صلاح سيلعب. وبالفعل أوروجواي لعبت بكاسيريس أساسي في اللقاء لإيقاف صلاح، لكن كوبر كان يعلم استحالة لعب صلاح في اللقاء”.

وأتم “بعد لقاء أوروجواي كان صلاح جاهزا تماما من الناحية الطبية للمشاركة في باقي المباريات. لكن في المقابل لم يكن جاهزا بنسبة 100 فنيا بما أنه لم يتدرب منذ أسبوعين”.

محمد صلاح شارك مع منتخب مصر في مباراتي روسيا، والسعودية. وسجل هدفين في المباراتين.

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