مقتل 30 شخصا في انفجار بنيجيريا

قالت مصادر لرويترز، إن ما لا يقل عن 30 شخصا قُتلوا بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا ، عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع على جسر.

وانفجرت العبوة،على جسر مزدحم في بلدة جامبورو يؤدي إلى دولة الكاميرون المجاورة.

وقال شهود في البلدة، إن أكثر من 35 مصابا نُقلوا إلى المستشفى المحلي بعد الهجوم.

وقال متحدث عسكري، إنه سيدلي بتصريحات في وقت لاحق.

وأكد مصدران في قوة المهام المشتركة المدنية، وهي مجموعة تضم مواطنين وتشكلت لقتال جماعة بوكو حرام ، الهجوم والتقديرات الأولية لعدد القتلى. ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها حتى الآن، وتنشط في المنطقة جماعة بوكو حرام وذراع إقليمية لتنظيم داعش الإرهابي.

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