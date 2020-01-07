شهود من رويترز: سماع طائرات هليكوبتر تحلق فوق بغداد

ذكر شهود من رويترز، أنه تسنى سماع طائرات هليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة العراقية بغداد ليل الإثنين، بينما جاء في رسالة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، واطلعت عليها رويترز، أنه سيستخدم ذلك النوع من الطائرات لإعادة تمركز قواته.

وذكرت الرسالة التي أبلغ فيها التحالف الجيش العراقي بأنه سينسحب، “ستشهد هذه الفترة زيادة في نشاط الطائرات الهليكوبتر في المنطقة الدولية ببغداد وما حولها”.

وأبلغ مصدر عسكري عراقي رويترز، بأن الرسالة صحيحة، وفي واشنطن ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون )، أنه لا يمكنه على الفور تأكيد صحتها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا