وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، للصحفيين في البنتاجون، إن الولايات المتحدة لا تخطط للانسحاب من العراق .

جاء ذلك بعد أن نشرت وكالة “رويترز” تقاريرا لها بهذا الشأن، وكذلك وسائل إعلام أخرى عن رسالة من الجيش الأمريكي تفيد بالانسحاب.

وقال إسبر لدى سؤاله عن الرسالة “لا يوجد قرار على الإطلاق بالانسحاب من العراق “، مضيفا أنه لم تصدر حتى خطط للاستعداد للانسحاب.

وتابع قائلا: “لا أعرف ما هذه الرسالة.. نحاول معرفة من أين أتت وما صفتها، لكن لم يُتخذ أي قرار للانسحاب من العراق .. انتهى”.

وأضاف إسبر، أن الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة بالتصدي لتنظيم داعش مع حلفائها وشركائها.

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