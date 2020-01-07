سلامة يِؤكد وجود المرتزقة في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن التدخلات الخارجية تجعل الأمور أكثر تعقيدا على الأرض في ليبيا، مطالبا بوقف إرسال السلاح و«المرتزقة» إلى حرب طرابلس، قائلا «هناك ما يكفي من الأسلحة والمرتزقة في ليبيا».

وتابع سلامة، في إحاطة إعلامية أمس الاثنين على هامش جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا، أن الجهود الأممية لوقف الحرب في طرابلس مستمرة قبل مؤتمر برلين، ولن تقف حتى يعقد المؤتمر، لكنه أكد أنه مؤتمر برلين سيعطي زخما لهذه الجهود.

وأضاف أن بعض الأشخاص يعتقدون أن هناك حلا عسكريا في ليبي، مؤكدا أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا.

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