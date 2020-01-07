رويترز: رئيس الأركان الأمريكي يكشف أسرارا جديدة في الرسالة المسربة بشأن العراق

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة للصحفيين، إن رسالة مسربة من الجيش الأمريكي إلى العراق يوم الإثنين، أثارت انطباعات بانسحاب أمريكي وشيك من البلاد، لم تكن سوى مسودة سيئة الصياغة تهدف فقط إلى تسليط الضوء على زيادة في تحركات القوات.

وقال الجنرال مارك ميلي ، لمجموعة من الصحفيين إن الرسالة “سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب. ليس هذا هو ما يحدث” مؤكدا أنه لا يتم التخطيط للانسحاب.

جاء الخطاب المسرب بعد يوم من موافقة البرلمان العراقي على قرار يطالب جميع القوات الأجنبية بمغادرة البلاد. وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي إنه أبلغ السفير الأمريكي في بغداد أمس الإثنين بأنه يتعين على الدولتين تنفيذ القرار.

وقال ميلي إن الولايات المتحدة أرادت أن تشرح للجيش العراقي أن هناك زيادة في حركة الطائرات، تشمل نقل القوات بين القواعد في العراق وكذلك نقلها إلى العراق من الكويت.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ أن قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد يوم الجمعة. وأحجم ميلي عن كشف عدد القوات الأمريكية الموجودة في العراق. وقال الجيش الأمريكي إن عددهم حوالي خمسة آلاف. وقال ميلي إن المسودة غير الموقعة أرسلت للحصول على ردود من المسئولين العراقيين، وهذا من الأمور التي قال إنها تحدث بانتظام. وأضاف “إن ذلك خطأ غير مقصود من أناس يحاولون عمل الصواب في مواقف نشطة للغاية. ما كان ينبغي إرسالها”.

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