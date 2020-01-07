أسباب انسحاب قوات الوفاق من سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق طه حديد مبررات انسحاب قوات الوفاق من المدينة.

وبحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قال حديد إن قوات الجيش هاجمت الاثنين مدينة سرت وفتحت النار على قوة حماية سرت من عديد المحاور شرق وجنوب سرت، وردت قوات الوفاق على النيران.

وأوضح حديد أن خلايا نائمة تحركت من داخل المدينة فقررت قوات الوفاق الانسحاب حتى لا تنتقل الحرب لداخل أحياء سرت ما يعرض حياة 120 ألف مواطن للقتل والنزوح.

وأضاف انه كان بإمكان قوات الوفاق الصمود لأسبوعين وفق إمكانياتها الحالية ودون أي دعم يصل إليها. لكن العواقب ستكون وخيمة على المدنيين.

وأشار حديد إلى أن قوات الوفاق لازالت تحتفظ بكامل مقدراتها، وانسحابها من سرت ليس النهاية موضحا أنها كانت تعمل على تأمين مؤسسات الدولة، وتمكين الأجهزة الأمنية، ومتابعة ملف داعش.

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