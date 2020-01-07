خفايا التدخل العسكري التركي في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

كيف تبرر تركيا انتشارها العسكري في ليبيا؟

تمر تركيا بأزمة اقتصادية منذ صيف عام 2018 فلماذا ترغب الحكومة في القيام بنشر عسكري آخر باهظ الثمن في الخارج؟ يوجد بالفعل في سوريا قوات في شمال سوريا، وتنتشر التكهنات في الداخل حول الدافع وراء هذه الخطوة الأخيرة.

وفقا لكلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فإن السبب الرئيسي لمشاركة تركيا هو الحاجة إلى الدفاع عن الحكومة الليبية المنتخبة شرعيا من “القائد العسكري” خليفة حفتر. وقالت أنقرة إنها تتصرف بناءً على دعوة للتعاون العسكري قدمها في نوفمبر الفايز السراج الذي يقود حكومة الوفاق الوطني. مع ذلك من الواضح أن هناك الكثير على طاولة أردوغان.

ماذا تأمل تركيا في تحقيقه؟

حاليا شعبية الرئيس التركي في حالة انخفاض واضحة، وأدت العملة التركية والأزمات الاقتصادية إلى تآكل دعمه بين السكان. وفي الانتخابات البلدية في مارس 2019 عانى من الهزائم المهينة في عدد من المدن التركية الكبرى. وكانت الهزائم الأولى من حياته السياسية الطويلة والناجحة.

ويستخدم أردوغان وسيلة للتحايل البالية لوقف هذا الاتجاه: فهو يناشد المشاعر القومية بين السكان الأتراك. إن تقديمه للحكومة التركية كلاعب إقليمي قوي يسجل له نقاطًا مع شريحة من السكان وخاصة أولئك المتدينين والمحافظين. يقدم أردوغان خطابا أقرب إلى الشعر عند التحدث إلى الجمهور مشيرًا إلى أن كمال مصطفى أتاتورك نفسه -مؤسس تركيا الحديثة- قاتل في ليبيا خلال الأيام الأخيرة من الإمبراطورية العثمانية.

وحقيقة أن العمليات العسكرية في شمال سوريا وليبيا تجري في ما كانت عليه أراضي الإمبراطورية السابقة قد أيقظت أوهام العظمة الماضية بين بعض مؤيدي أردوغان. ويشتبه أيضًا في أن أردوغان يعتزم إجراء الانتخابات الرئاسية في تركيا – المقرر إجراؤها عام 2023 – هذا العام. ومن خلال استخدام الخطابة القومية يسعى إلى تشكيل المؤيدين وراءه.

ما علاقة النشر العسكري في ليبيا باحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط؟

تسعى تركيا أيضًا إلى تحقيق المصالح الاقتصادية من خلال مشاركتها العسكرية. الاتفاقية التي وقعها أردوغان مع السراج في نوفمبر شملت أكثر من مجرد تعاون عسكري. والنقطة الأخرى التي تم الاتفاق عليها في طرابلس كانت تتعلق بالحدود البحرية الدولية التي أعيد رسمها لصالح أنقرة. وسيمكن هذا نظريًا تركيا من الوصول إلى احتياطيات الغاز الضخمة المكتشفة قبالة الساحل الجنوبي لقبرص منذ حوالي 10 سنوات.

لكن هذا الاكتشاف أصبح أيضًا موضع خلاف حيث تم تقسيم ثالث أكبر جزيرة في البحر المتوسط إلى نصف تركي (شمالي) وجزء يوناني (جنوبي) منذ عام 1974 ، حيث أعلن الجانبان السيادة على احتياطيات الغاز القيمة.

واستشهدت جمهورية قبرص – الجزء اليوناني من الجزيرة – بالقانون البحري الذي يضمن لكل دولة منطقة اقتصادية حصرية تمتد على بعد 200 ميل بحري من الشاطئ لدعم مطالبها. وجميع الموارد الطبيعية الموجودة في هذا المجال هي ملك للبلد الذي يمتلك الخط الساحلي، وهذا البلد له الحق في استغلال هذه الموارد اقتصاديًا. ولكن في حالة قبرص فإن القضية أكثر تعقيدًا بعض الشيء لأن أنقرة تدعي أن جمهورية شمال قبرص التركية هي أيضًا دولة ذات سيادة تتمتع بجميع الحقوق التي تتماشى مع هذا التمييز بما في ذلك منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ومع ذلك فإن المجتمع الدولي لا يعترف بالجمهورية التركية لشمال قبرص كدولة ذات سيادة. وقد أدى ذلك إلى تجاهل دول أخرى في المنطقة مطالبات تركيا باحتياطيات الغاز قبالة قبرص. ومن قبيل الصدفة في اليوم نفسه والذي افق البرلمان التركي على نشر جيشه وقعت إسرائيل وقبرص واليونان اتفاقًا للمضي قدمًا في مشروع خط أنابيب شرق المتوسط. ويهدف خط الأنابيب البالغ طوله 1900 كيلومتر إلى نقل الغاز من إسرائيل وقبرص إلى اليونان ودول أوروبية أخرى مثل إيطاليا. لم تتم دعوة أنقرة مطلقًا للمشاركة في المفاوضات حول المشروع. وجرى تصميم اتفاقية تركيا مع ليبيا لإنقاذ أنقرة من دورها المنعزل بين جيرانها المتوسطيين.

ما هو الدور الذي تلعبه روسيا في كل هذا؟

في أواخر شهر أكتوبر التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أردوغان في سوتشي حيث اتفق الاثنان على إنهاء العمليات العسكرية التركية في شمالي سوريا منهيين بذلك معظم القتال في المنطقة. وكما كان الحال في سوريا تلعب روسيا أيضًا دورًا مهمًا في ليبيا. ومع ذلك تدعم موسكو الجانب الآخر في الحرب الأهلية في ليبيا وهو الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي 8 يناير سيجتمع بوتين وأردوغان مرة أخرى، وستتاح لكلا الزعيمين الفرصة للتحدث عن ليبيا وتحديد معالم جديدة لكيفية سير كل منهما هناك.

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