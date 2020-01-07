الموقف الجزائري من التدخل العسكري في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية، أن سلطات البلاد أبلغت المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج، عن رفضها لأي عمل عسكري في ليبيا، بعد توقيعها اتفاقية أمنية مع تركيا وإمكانية وصول قوات تركية عسكرية لدعم الوفاق في طرابلس.

وأشارت المصادر، بحسب ما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، أن السلطات الجزائرية، أبلغت رفضها الشديد لرئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته محمد سيالة.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، شدّد الرئيس الجزائري على رفض بلاده قيام أي تحركات عسكرية بالقرب من حدودها، ورفضها القاطع لأي تدخلات أجنبية في ليبيا.

وأبدت السلطات الجزائرية، استعدادها للقيام بأي جهود تهدف لحل الأزمة الليبية، بعيدا عن التدخلات الخارجية.

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