النيابة اللبنانية تفرج عن زوج نانسي عجرم

كشفت تقارير لبنانية عن أنه تم الإفراج اليوم، الثلاثاء، عن فادي الهاشم ، زوج المطربة نانسي عجرم، بعد احتجازه لقتل سوري تسلل لمنزله ليلا بغرض السرقة وتسبب في ترويع أسرته.

وقررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الإفراج عن زوج المطربة اللبنانية بعد اطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها أن ما قام به كان دفاعا مشروعا عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.

وتمر عائلة النجمة نانسي عجرم بحالة عصيبة، بعدما تعرضت له نتيجة دخول لص إلى منزلها الكائن في “نيو سهيلة” كسروان، أدت في نهاية المطاف الى إطلاق نار من قبل زوجها الدكتور فادي الهاشم على اللص، ما أدى إلى وفاته على الفور نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية.

وعلى الرغم من أن قتل الدكتور فادي الهاشم للص يعد حادث دفاع عن عائلته التي شعر أنها معرضة للخطر والإيذاء، إلا أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اتخذت قرارًا بتوقيفه للتحقيق من ملابسات القضية، وهو الأمر الذي يعتبر إجراءً طبيعيا وقانونيا لحين استكمال التحقيقات وتبيان تفاصيل الحادثة من قبل قاضي التحقيق الذي يصدر الحكم بإبقاء الهاشم قيد التحقيق أو الإفراج عنه.

ووفقا لهذا القرار، فقد جرى توقيف الهاشم منذ ظهر الأحد الفائت لينقل بعد ذلك الى مستشفى الحياة بعد تعب ألم به نتيجة الحالة العصيبة التي مر بها. واليوم الثلاثاء، تم إطلاق سراح الدكتور فادي الهاشم ليعود إلى منزله من جديد، بعد إحالة القضية الى قاضي التحقيق. تجدر الاشارة، الى أن محامي العائلة غابي جرمانوس كان قد أعلن في وقت سابق أن الدكتور فادي الهاشم قد لجأ الى القانون واضعًا بحوزته كل المعلومات التي توافرت من كاميرات المراقبة، مؤكدًا رهانهم وثقتهم بالقضاء اللبناني، خاصة أن الهاشم كان في حالة دفاع عن النفس، داعيًا إلى وقف الاستغلال الإعلامي، نافيًا كل ما أشيع في الأيام القليلة الماضية حول معرفة مسبقة بالضحية، مشيرًا إلى أن لا عائلة موكله ولا العاملين في المنزل على معرفة مسبقة به. يذكر أن عددًا كبيرًا من النجوم والمشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد صدموا ونددوا بهذه الحادثة مطالبين بإخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم الذي أطلق النار دفاعا عن بناته، بعد أن توجه اللص الذي يدعى محمد الموسى إلى غرفتهن حاملا معه مسدسًا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا