بحث رفع الدعم على الوقود

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث أعضاء لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب برئاسة محمد الرعيض، مع مندوبة وزارة التخطيط عفاف ساسي خطط رفع الدعم على الوقود.

وبعد أن قدّمت ساسي عرضا تضمن كميات استهلاك المحروقات خلال السنوات الثلاث الماضية، خلص المجتمعون إلى أن تبحث اللجنة خلال أسبوع كافة الخيارات على أن تجتمع مرة أخرى لاستكمال الدراسة وبحث الملف وما تطلبه خطوة استبدال الدعم من سلعي إلى نقدي لصالح المواطنين.

يشار إلى أن رفع الدعم عن المحروقات نصت عليه الاصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المجلس الرئاسي بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي خلال سبتمبر 2018.

وتخسر ليبيا نحو 750 مليون دولار سنويا نتيجة تهريب الوقود إلى دول الجوار استغلالاً لفرق السعر الكبير.

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