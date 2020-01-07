فابريجاس: تحدثت مع مويس للانتقال إلى يونايتد.. وهذا أصعب مدرب عملت معه

وقال فابريجاس عبر حسابه بموقع الواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم: “لن أقول كنت قريبا من الانضمام إلى يونايتد لكنني تحدثت مع مدربه ديفيد مويس عدة مرات”.

وفي النهاية ترك سيسك برشلونة وعاد إلى إنجلترا ولكن من بوابة تشيلسي وليس أرسنال.

وعن أصعب مدرب عمل تحت قيادته أجاب اللاعب الإسباني “أنطونيو كونتي”.

وأضاف “كونتي كان أصعب مدرب عملت معه، دائما أقول إن تغيير وجهة نظره حولي كان من أفضل الأشياء التي قمت بها في مسيرتي”.

وأتم “كان علي أن أكون صامتا وأبذل الكثير من الجهد للقيام بذلك”.

وتوج فابريجاس بلقبين للدوري الإنجليزي جاء الثاني تحت قيادة كونتي فيما كان الأول مع جوزيه مورينيو.

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