ساري: أسعى لحل مشاكل وسط الملعب بيوفنتوس

يوفنتوس اكتسح كالياري برباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي، كريستيانو رونالدو سجل ثلاثية “هاتريك” وصنع مرة ليتكفل وحيدا في إسقاط كالياري. ()

وقال ماوريسيو ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه “لعبنا 80 دقيقة على نفس المستوى الذي لعبنا به أول 45 دقيقة أمام أودينيزي، وسامبدوريا، ونابولي”.

وأضاف “قدم أرون رامسي وأدريان رابيو مباراة جيدة، يبحث رامسي عن الاستمرارية وقدم مباراة ممتازة من الناحية دفاعية، وقام رابيو بالمطلوب منه”.

وشدد “أما الصعوبة الأكبر التي نواجهها في الوقت الراهن فتتمثل في تحركات لاعبي خط الوسط. إنها مشكلة أتمنى أن نتمكن من التغلب عليها في التدريبات هذا الشهر”.

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انتصار يوفنتوس على كالياري أوصل السيدة العجوز لصدارة الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، قبل أن يتغلب إنتر على نابولي ويستعد الصدارة بفارق الأهداف.

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