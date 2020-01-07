ميلنكوفيتش سافيتش الأفضل في الدوري الإيطالي بشهر ديسمبر 2019

الصربي البالغ 24 عاما سجل هدفا في الفوز على يوفنتوس وصنع آخر في شباك أودينيزي بالدوري الإيطالي خلال 3 مباريات.

كما ساهم في فوز لاتسيو على يوفنتوس في السوبر الإيطالي الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1.

وشارك سافيتش الموسم الجاري في 17 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 في الدوري الإيطالي.

وساهم الصربي في تحقيق لاتسيو لـ 9 انتصارات متتالية جعلت الفريق على بُعد 6 نقاط من صراع صدارة الدوري الإيطالي بين إنتر ويوفنتوس ولديه مباراة مؤجلة.

وفاز البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب وسط كالياري بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر 2019.

video:1

طالع أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا