وزير الدفاع الأمريكي: لم أتلق طلبا من العراق لسحب القوات الأمريكية

ذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتلق طلبا من العراق لسحب القوات الأمريكية من أراضيه وأشار إلى أن قرار البرلمان العراق ي الذي يطالب بالانسحاب غير ملزم.

وقال في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع ( البنتاجون ) “لم أتلق أي اتصال من (رئيس وزراء العراق ) أو من الحكومة العراق ية بشأن التشريع، أو بخصوص أمر أو طلب لسحب القوات الأمريكية “.

وللولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف جندي في العراق ، حيث يتولون تدريب القوات العراق ية ويقودون تحالفا لقتال فلول تنظيم “داعش”.

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