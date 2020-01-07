بوتين يصل إلى إسطنبول لتدشّين مشروع السيل التركي لضخ الغاز الروسي إلى تركيا

وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى إسطنبول، حيث من المقرر أن يعقد غدا الأربعاء محادثات ثنائية مع نظيره التركي أردوغان ، ويدشّن مشروع ” السيل التركي ” لضخ الغاز الروسي إلى تركيا.

وكما أوضح الكرملين، أن جدول أعمال الرئيس الروسي لمساء الـ7 من يناير في تركيا، لا يتضمن أي فعاليات رسمية، على أن يبدأ برنامج زيارته الرسمي في الـ8 من يناير، وفقاً لروسيا اليوم .

ووفقا لبيان سابق صدر عن الكرملين، فإن بوتين “سيجري في الثامن من يناير، زيارة عمل إلى إسطنبول، لتدشين خط أنابيب غاز ” السيل التركي ” لضخ الغاز الروسي إلى تركيا.

وأشار البيان إلى أن بوتين سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ستركز على سبل مواصلة تطوير التعاون الروسي التركي، والقضايا الدولية الملحة، بما فيها الوضع في سوريا وليبيا.

ووصل بوتين إلى إسطنبول قادما من العاصمة السورية دمشق، حيث عقد مع نظيره السوري بشار الأسد مباحثات في مركز تجمع القوات الروسية في دمشق، وطاف في شوارع المدينة وزار المسجد الأموي والكاتدرائية المريمية.

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