البنتاجون: إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي وقوات التحالف في العراق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون “، إن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية على الجيش الأمريكي و قوات التحالف في العراق .

وأضافت أنه من الواضح أن هذه الصواريخ انطلقت من إيران.

وتابعت: نعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أن هجمات متعددة ربما استهدفت مواقع في العراق من بينها قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية.

ولم يتضح ما هي المواقع الأخرى التي هوجمت. كان مسؤول أمريكي آخر أكد في وقت سابق أن هجوما صاروخيا استهدف القاعدة لكنه لم يؤكد وقوع هجمات في مواقع أخرى.

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