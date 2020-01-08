سكاي: بعد لوكاكو وسانشيز.. إنتر يتفاوض لضم أشلي يونج

ويسعى إنتر وفقا لشبكة سكاي الإيطالية ضم الظهير الإنجليزي لمدة موسم ونصف.

ويتواصل التعاون بين إدارة الناديين إذ أبرم إنتر عدة تعاقدات في مطلع الموسم وضم كل من روميلو لوكاكو وأليسكيس سانشيز من صفوف الشياطين الحمر.

ووفقا للصحفي الإيطالي “فابريتسيو رومانو” فأن أنطونيو كونتي المدير الفني يرغب بشدة في ضم لاعب أستون فيلا الأسبق.

اللاعب البالغ 34 عاما خاض الموسم الحالي 18 مباراة سجل هدفا وصنع آخر، ويلعب لمانشستر يونايتد منذ موسم 2011-12.

ويشغل يونج مركز الظهير الأيسر والأيمن وهو ما يعد صداعا في رأس المدير الفني الإيطالي على المستوى الدفاعي والهجومي.

وارتبط ماتيو دراميان مدافع مانشستر يونايتد السابق وبارما الحالي بالانضمام لإنتر وكذلك الإسباني ماركوس ألونسو من تشيلسي.

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