التلفزيون الإيراني: مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

أعلن إيران ي.aspx’> التلفزيون ال إيران ي ، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران .

وكانت وكالة الأنباء ال إيران ية ذكرت أن طائرة أوكرانية على متنها ما لا يقل عن 170 شخصا تحطمت اليوم الأربعاء بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

وقال رضا جعفر زادة، وهو متحدث باسم هيئة الطيران المدني ال إيران ية ، للتلفزيون الحكومي إن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة وهي من طراز بوينج 737 وتابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية.

وقال بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ ال إيران ية للتلفزيون “الطائرة تحترق لكننا أرسلنا فرقا… وقد نتمكن من إنقاذ بعض الركاب”.

وذكر جعفر زادة أن عدد الركاب 170. وقالت الوكالة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن “الطائرة كانت متجهة إلى كييف… وكانت تقل 180 من الركاب وأفراد الطاقم”.

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