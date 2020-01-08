بوتين يزور تركيا لبحث ملفي ليبيا وسوريا وتدشين أنبوب غاز

إسطنبول-العنوان

يستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتدشين خط أنابيب غاز جديد ومناقشة الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا.

ووصل بوتين تركيا في ساعة متأخرة الثلاثاء بعد زيارة مفاجئة إلى سوريا -الأولى له إلى دمشق منذ اندلاع النزاع- وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في العراق.

وسيسعى الزعيم الروسي إلى تعزيز دوره كلاعب إقليمي في المنطقة، في الافتتاح الرمزي لخط توركستريم، الذي ينقل الغاز الروسي إلى تركيا وجنوب أوروبا عبر البحر الأسود.

ويسمح خطا أنابيب توركستريم ونوردستريم اللذان يمران تحت بحر البلطيق لروسيا بزيادة إمداداتها من الغاز إلى أوروبا بالالتفاف على أوكرانيا.

ولا تزال الدولتان تقفان على جانبين مختلفين من النزاع في سوريا، وقد تكونان في مسار تصادمي في ليبيا.

وأرسلت تركيا الأسبوع الماضي طلائع جنودها للمساعدة في الدفاع عن حكومة الوفاق في طرابلس ضد القوات المسلحة العربية الليبية.