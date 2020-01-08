محمد الامين يكتب :

عين الأسد.. دُبي.. حيفا؟؟!! هل انطلقت الحرب بين الإيرانيين والأمريكان؟

الضربة الصاروخية الإيرانية لقاعدة عين الأسد في العراق.. هل هي ترجمة لاتفاق أثمرته المساعي الدبلوماسية الأوروبية لإقناع طهران بردّ محدود متفقٌ عليه؟ أم أنها بداية الانتقام كما أكدته تصريحات المرشد خامنئي ووزير الخارجية جواد ظريف والناطق باسم الحكومة الإيرانية صباح اليوم؟

اذا صدقت هذه التصريحات فإننا بالفعل أمام تصعيد حقيقي لا يعني سوى اندلاع شرارة حرب طاحنة بين أمريكي متغطرس وفارسي جريح يمزقه غضب الانتقام.. لا أعتقد أن المواجهة ستكون قابلة للتطويق أو المحاصرة.. فخسارة الإيرانيين لقاسم سليماني ربّما أفقدتهم الكثير من حذرهم وتردّدهم، ومن حكمتهم السياسية وتدبيرهم التكتيكي ربّما..

آخر ما قاله الناطق الرسمي باسم حكومة طهران أنه لم يكذب تهديدات موقع حكومي إيراني باستهداف دُبي وحيفا لو صدر عن الأمريكيين أي عدوان جديد..

العالم سيحبس أنفاسه إلى حين صدور تصريحات أمريكية أو تغريدات من ترامب.. فلننتظر..

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