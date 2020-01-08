استئناف صيانة ميناء زوارة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات التابع لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، استئناف مشروع صيانة وتطوير ميناء زوارة التجاري قريبا.

وكشف الجهاز أنه تم التواصل مع الشركة الإيطالية بيتشيني، المتعاقد معها لتنفيذ تلك الأعمال، من أجل البدء في أقرب وقت، حسب بيان بلدية زوارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع بين مسؤولي الجهاز، وعضو المجلس البلدي زوارة موسى نانيس، ومدير الميناء نعمان أبو الشواشي.

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