خامنئي: تم توجيه “صفعة” للأمريكان

طهران-العنوان

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه “صفعة” للولايات المتحدة مع إطلاق صواريخ بالستية ايرانية على قواعد أمريكية في العراق.

وقال خامنئي في خطاب بث بشكل مباشر على التلفزيون الرسمي “الليلة الماضية، تم توجيه صفعة للأمريكان”.

ويأتي ذلك بعدما كان توعد “بانتقام قاس” لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي.

وبعيد منتصف الليل، أطلقت إيران سلسلة صواريخ على قواعد في العراق تضم جنودا أمريكيين كما أعلن مسؤولون في واشنطن وطهران.

وأضاف خامنئي أن “هذه الضربة وحدها لا تكفي بل لابد أن يتواصل العمل لإخراج القوات الامريكية من المنطقة”.

وتابع ان “التدخل الأمريكي جلب التوتر وعدم الاستقرار إلى المنطقة” مؤكدا أن “شعوب وحكومات المنطقة المنتخبة لا تقبل بالوجود الأمريكي”.

المصدر-وكالات