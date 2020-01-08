أوليفر كان يعد بالتخلي عن العصبية بعد الانضمام لمجلس إدارة بايرن

وقال أوليفر كان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “أعتقد أن العاطفة أمر هام للغاية. لطالما كانت جزءًا من شخصيتي عندما كنت لاعبًا، وأعتقد أن الآلاف من جماهير بايرن يشاركونني الأمر ذاته”.

وأضاف “في المجال الإداري، يتعين على المرء أن يحافظ على هدوئه وأن يتعامل مع مختلف الأمور بتعقل أكثر، لذلك سأحافظ على هدوئي في غرف الاجتماعات”.

وعن الضغط الواقع عليه في مهمته الجديدة أوضح “هكذا تكون طبيعة العمل في بايرن ميونيخ، وأنا أعرف ذلك جيدًا من خلال لعبي للنادي لمدة 14 عامًا”.

وواصل “أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي وأعلم جيدًا أن الجماهير تنتظر منا الكثير، لذلك لا يمثل هذا الضغط مشكلة كبيرة بالنسبة لي”.

وأكمل “تحضرني الآن مقولة لأحد مدربي بايرن قال فيها (أي شخص يوقع على عقد مع بايرن ميونيخ، فعليه أن يدرك أهمية هذا الحدث) أعتقد أن هذه المقولة تلخص الأمر برمته إلى حد كبير”.

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