رئيس الأركان الأمريكي: إيران كانت تهدف لقتل عسكريين أمريكيين في الهجوم الصاروخي

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، إن الهجوم الصاروخي ال إيران ي كان يهدف لقتل عسكريين أمريكيين وإلحاق أضرار جسيمة ب قاعدة عين الأسد ، مضيفا أنه من السابق لأوانه قول إن كانت إيران ستنفذ هجمات أخرى.

وأضاف للصحفيين “أعتقد، استنادا لما رأيت وما أعلمه، أنها (الضربات) كانت تهدف لإحداث أضرار هيكلية وتدمير عربات ومعدات وطائرات وقتل عسكريين، هذا تقييمي الشخصي”.

ومضى قائلا “لكن تحليل الأمر في أيدي محللي الاستخبارات المحترفين، هم يبحثون الأمر”.

وأثنى ميلي على القادة العسكريين على الأرض، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين الجنود الأمريكيين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا