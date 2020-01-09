سكاي: دورتموند ينضم لسباق ضم موهبة نورويتش مع 5 أندية أخرى

آرونز صاحب الـ20 عاما لفت أنظار توتنام وأرسنال وإيفرتون ووست هام وريد بول لايبزج، والآن بوروسيا دورتموند، وجميعهم يفضل الانتظار حتى الصيف لضم الشاب الإنجليزي.

على الجانب الآخر، حدد نادي نورويتش مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن خدمات آرونز.

ووفقا للتقرير، فإن توتنام يفكر حاليا إذا ما كان بإمكانه تصدر السابق من خلال التوصل لاتفاق سريع مع نورويتش خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في يناير.

صاحب الـ20 عاما تم تصعيده للفريق الأول لنورويتش في صيف 2018، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك آرونز خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بكل المسابقات.

ولعب آرونز بقميص الكناري في 64 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

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