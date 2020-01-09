بريطانيا تلتزم بالاتفاق النووي الإيراني

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، إن جونسون ، شدد اليوم الخميس، على استمرار بلاده في الالتزام ب الاتفاق النووي الإيراني، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس إيران حسن روحاني .

وأضاف المتحدث في تصريحات للصحفيين “تحدث رئيس الوزراء مع الرئيس الإيراني روحاني صباح اليوم، بحثا الوضع في المنطقة بعد مقتل قاسم سليماني ودعا رئيس الوزراء إلى إنهاء الأعمال العدائية”.

وتابع المتحدث قائلا: “شدد رئيس الوزراء على التزام بريطانيا المتواصل بخطة العمل الشاملة المشتركة ( الاتفاق النووي ) وبحوار مستمر لتفادي الانتشار النووي وخفض التوترات”.

وأضاف، أن الموقف البريطاني هو أن الاتفاق النووي يعد أفضل ترتيب متاح.

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