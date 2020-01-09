تشكيل غرفة أمنية لحماية مرافق سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

بعد أن باشرت أعمالها منذ نحو يومين، عقدت مديرية أمن سرت، أمس الأربعاء، أول اجتماع لها عقب سيطرة الجيش الوطني على المدينة حيث تم الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية مهمتها تأمين المرافق الحيوية وإنشاء دوريات للحفاظ على أمن المواطن.

وكانت عملية تأمين سرت ومرافقها الحيوية من أبرز النقاط التي تم تناولها في الاجتماع الذي ضم مدير أمن سرت والنائب عن دائرتها وعدد من أعيان المدينة وذلك بمقر المديرية، كما تطرق الاجتماع إلى تفعيل التمركزات الأمنية في الشوارع الرئيسية والفرعية و المجاهرة بالأمن من أجل سلامة المواطنين.

وكان العمل على حل المختنقات اليومية وضبط الشارع العام من أبرز ما توصل إليه المجتمعون من أجل أن تكون المدينة آمنة مطمئنة بعد أن عاشت سنوات من الحروب التي أثرت سلبا على سكانها.

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