عودة الحياة الطبيعية الى سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

في مشهد لم تعهده المناطق التي اندلعت بها المواجهات العسكرية ولأول مرة منذ بداية القتال في 2011 عاشت مدينة سرت حياة طبيعية بعد سيطرة الجيش الوطني عليها إثر عملية خاطفة الاثنين أدت إلى انسحاب قوة حماية سرت منها دون مواجهات.

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية في تأمين المدينة واستبدل مجلسها البلدي بمجلس تسيري من قبل الحكومة المؤقتة واستؤنفت فيها الخدمات دون توقف.

وبدوره أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته لمديريات أمن طوق سرت للانتقال إلى العمل في تأمين المنطقة امتدادا إلى بن جواد واجدابيا لتكون خلف قوات الجيش مباشرة واستلام تأمينها فور انتهاء العمليات العسكرية.

وتشير الأوضاع إلى حد الآن إلى أن الحياة تسير بشكل اعتيادي داخل المدنية مع قيام الحكومة المؤقتة بتوفير السلع الغذائية والوقود. بخلاف المناطق الواقعة غربها من الوشكة وحتى بوقرين التي لازالت تشهد مواجهات عسكرية بين الجيش وتشكيلات الوفاق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا