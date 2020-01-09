عودة حركة التصدير بمنطقة الهلال النفطي

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد وكيل ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي عودة العمل بالموانئ النفطية لاستقبال ناقلات النفط والغاز في المنطقة الممتدة بين الهلال النفطي وحتى مرفأ الحريقة في طبرق.

ولفت ذات المصدر إلى دخول ناقلة الغاز تازربو إلى ميناء الزويتينة استعداد لشحن كمية من الغاز موضحا بأن ناقلة غاز أجنبية تستعد للدخول إلى الميناء بعد ساعتين.

وأشار المصدر إلى أن الرصيف التجاري في ميناء البريقة يستعد لاستقبال ناقلة خردة بعد ساعات من الآن.

وفي سياق متصل قال مهندس يعمل في ميناء السدرة صباح اليوم أن ناقلات النفط التي دخلت تستعد لشحن أكثر من مليون برميل نفط خام من ميناء السدرة خلال 48 ساعة القادمة.

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