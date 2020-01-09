تحسن في معدل التضخم في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

شهد معدل التضخم الاقتصادي في ليبيا لعام 2019 تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالنسبة التي وصل إليها في عام 2018.

ويُعرَّف التضخم بأنه ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في السلع والخدمات نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة.

باختصار، فهو يعني زيادة كلفة المعيشة، وكما وصفه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان :”عنيف مثل المجرم، ومخيف مثل اللص المسلّح، ومميت مثل رجل قاتل”.

ووفقًا لإحصائية لعام 2018 فقد وصل معدل التضخم في ليبيا إلى 23.09%، وقد شهد هذا الرقم تحسنًا ملحوظًا لعام 2019 حيث وصل إلى 15% فقط.

وتوقع صندوق النقد العربي ارتفاعا في معدل التضخم السنوي خلال العام 2020 في ليبيا إلى 18%، لكنه يبقى رهن تداعيات الظروف الداخلية في البلاد، في مقابل توقعاته بارتفاع نسبي لكميات الإنتاج النفطي خلال العامين 2019 و2020، مما سيدعم مستويات النمو الاقتصادي.

وتعد دولة فنزويلا صاحبة أكثر معدل تضخم في العالم حيث وصل في عام 2019 إلى 10 مليون بالمائة (10.000.000%) وهو رقم قياسي، وتعد السودان أعلى دولة عربية في معدل التضخم بنسبة وصلت إلى 49%، ثم جنوب السودان 24%.

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