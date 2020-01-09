استئناف جلسات البرلمان في بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

استأنف مجلس النواب اليوم الخميس جلسته الرسمية بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن المجلس يواصل جلساته واجتماعاته منذ السبت الماضي نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال إن أعضاء مجلس النواب صوتوا بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق والنظام التركي واعتبارها كأنها لم تكن بالإضافة إلى إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب التدخل التركي إلى ليبيا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وشدد بليحق على أن مجلس النواب صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع النظام التركي وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات كما قرروا تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة بقيمة 20 مليار على ان تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020 والتصويت بالإجماع على الغاء جلسة مصادقة الاتفاق السياسي المشروطة مطالبا الهيئات والمنظمات الدولية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.

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