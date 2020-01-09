سكاي: سبب وحيد يمنع يونايتد من ضم إريكسن في يناير

وحسبما ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية فإن يونايتد ليس لديه نية في إنفاق أي مال خلال الشهر الجاري لضم إريكسن طالما إنه سيكون متاحا مجانا في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد إريكسن مع توتنام بنهاية الموسم الجاري ورفض اللاعب الدنماركي تجديد تعاقده.

وذكرت بعض التقارير أن قيمة ضم إريكسن في الشتاء الجاري ستكلف يونايتد 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أن إريكسن ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الماضية لكن توتنام رفض بيعه، قبل أن تشير بعض التقارير إلى أن إنتر ميلان يريد ضمه خلال الانتقالات الجارية.

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