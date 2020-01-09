تقرير: الاتحاد الإسباني ولا ليجا يحققان في هتافات جماهير إسبانيول ضد بيكيه وشاكيرا

وقال التقرير إن رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا” أرسلت تقريرا إلى الاتحاد الملكي الإسباني خلال الأسبوع الجاري، يتضمن 13 مناسبة مختلفة خلال اللقاء، قام فيها مشجعو إسبانيول بخرق قواعد المسابقة تجاه الهتافات العنيفة واستخدام العنف.

وقامت جماهير إسبانيول بتوجيه هتافات عدائية وسباب لبيكيه وعائلته، والأمر ذاته مع لويس سواريز.

وأصبحت الكرة في ملعب الاتحاد الملكي الإسباني لتوقيع عقوبة مناسبة لما حدث ضد نادي إسبانيول، وأوضح التقرير أنها على الأغلب ستكون غرامة.

ولا تعد تلك هي أول مرة يكون هناك نوعا من العداء الواضح بين جماهير إسبانيول وبيكيه. إذ أنه تم تغريم النادي في وقت سابق عام 2016 بملغ 24 ألف يورو بعد رفع لافتة عدائية تجاه المطربة الكولومبية شاكيرا زوجة بيكيه.

وبعد تلك الواقعة بعامين، وجه بيكيه تصريحات قوية ضد نادي إسبانيول، حينما قال: “إسبانيول فريق من منطقة كورنيا، وهي خارج برشلونة، وليس من المدينة نفسها”.

التوتر في دربي كتالونيا زادت حدته بالتحديد منذ عام 2016، حينما وجهت جماهير إسبانيول أيضا هتافات عنصرية ضد نيمار، وتم إيقاف سواريز لمباراتين بعد شجاره مع لاعبي إسبانيول في ملعب كامب نو.

وشهدت مواجهة دربي كتالونيا بين برشلونة ب وإسبانيول ب في الدرجة الثالثة الإسبانية عدة مشاكل بين الطرفين وشجار.

وأعلن برشلونة في وقت سابق أنه تم طرد 25 مشجعا من المباراة بسبب هتافاتهم المسيئة والنادي يعمل مع الشرطة لتحديد الأشخاص من أجل حرمانهم من حضور المباريات.

برشلونة تعادل بنتيجة 2-2 مع مضيفه إسبانيول ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.

video:1

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا