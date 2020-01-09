رئيسا أوكرانيا وإيران يناقشان التحقيق في حادث تحطم الطائرة

ذكر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اليوم الخميس، أن الرئيس بحث في اتصال هاتفي مع نظيره ال إيران ي حسن روحاني التحقيق في تحطم طائرة أوكرانية في إيران .

وأضاف المكتب في بيان أن ” حسن روحاني شدد على أن إيران ستطلع مجموعة الخبراء الأوكرانيين فورا على كل البيانات الضرورية”.

ووفقا لقانون الملاحة الجوية الدولي فإن إيران هي المسئولة عن إدارة التحقيق في ملابسات تحطم طائرة الخطوط الأوكرانية بوينج 737-800 الذي قتل فيه جميع ركابها وعددهم 176 شخصا بعد قليل من إقلاعها من مطار الإمام الخميني أمس الأربعاء.

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