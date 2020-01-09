الرئيس التونسي يتلقى دعوة لزيارة السعودية

تونس-العنوان

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، رفقة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان.

وتلقّى الرئيس التونسي بالمناسبة رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تضمنّت دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية.

وكتب وزير الخارجية السعودي، في تغريدة على تويتر، “تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية”.

وأكد، أن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، لافتا إلى أن البلدين سيعملان على تعميق التعاون، والمضي بالعلاقات إلى آفاق أرحب.