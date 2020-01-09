ترامب يصادق على عقوبات جديدة على إيران

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، اليوم الخميس، “صادقت للتو على عقوبات إضافية على إيران “- بحسب ما نشرته سكاي نيوز.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن الاتفاق النووي منح إيران أموالا كبيرة واستخدموها في زعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.

وأكد ترامب ، أن الاتفاق النووي مع إيران ليس جيدا بالنسبة لنا.

وتهاوى الاتفاق النووي، المبرم في فيينا في 2015 بين طهران ومجموعة الـ5+1 والذي قيّد نشاطات إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها، منذ أن انسحبت واشنطن منه في مايو 2018 وأعادت فرض عقوبات صارمة على إيران .

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